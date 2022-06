Les Nuits du Real brillent aux Arcs sur Argens !

De gauche à droite : Nathalie Gonzales (maire des Arcs) et Emilie Grossi (chargée de com") profitent des transats de France Bleu Azur

A une dizaine de kilomètres de Draguignan, vers le Massif des Maures, Les Arcs sur Argens (83) ont connu un bond de notoriété en 2021 en créant un nouveau festival (à l'initiative de la Mairie) mettant en avant une programmation très riche : Les Nuits du Réal.

Pour cette deuxième année, elles ont toujours lieu dans le théâtre de verdure situé en plein centre-ville. Une véritable vitrine pour cette commune de plus de 7000 habitants, à une différence près pour 2022 : pas de Pass sanitaire, ni de jauge !

La force de ce festival ? Proposer musique et humour éclectique pour le plaisir de tous, du 8 au 12 Juillet !

La programmation des Nuits du Real 2022

Pendant 4 jours, le théâtre de verdure pourra compter sur des artistes déjà reconnus, qui connaissent bien la Côte d'Azur :

8 Juillet, 21h30 : L'humoriste Laurent Barat "En toute transparence". Dans son spectacle Laurent Barat transforme la salle de spectacle en salle d'attente où tous nos maux, nos phobies et nos angoisses sont malmenées ! Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites partie intégrante ! Soyez patients, le nouveau traitement arrive.

9 Juillet, 21h30 : La chanteuse Anne Sila. Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une technique vocale incroyable… Anne Sila, c’est une voix unique qui a embrasé la 4e édition de The Voice en 2015 et The Voice all Stars en 2021. Elle dévoile enfin son troisième album "A nos cœurs", journal intime d’une incorrigible romantique.

10 Juillet, 21h : Isabelle Boulay "Piaf Symphonique". Pour la première fois, la chanteuse québécoise interprète les plus grandes chansons de l’icône mondiale Edith Piaf accompagnée par un orchestre complet.

12 Juillet, 21h30 : Amir. Véritable artiste de scène, il est aujourd’hui l’une des figures majeures du paysage musical français. Son dernier album “Ressources” est désormais disque de platine !