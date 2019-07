Vous avez une touche au conservatoire d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Depuis sa création en 1993 par le pianiste français Michel Bourdoncle, Le festival Les Nuits Pianistiques contribue au rayonnement artistique de la ville d’Aix-en-Provence et de toute la Région Sud PACA. Son but est de permettre des rencontres intergénérationnelles autour de la musique classique, en faisant se croiser artistes comme publics locaux et internationaux, et de favoriser les liens artistiques, culturels et sociaux.

Depuis 2006, grâce à la municipalité d’Aix-en-Provence, le festival a put s'implanter sur un site, le conservatoire Darius Milhaud, situé au cœur du Forum Culturel. Il dispose d’une salle de concert, remarquable quant à son acoustique, son design et sa capacité d’accueil de cinq cents places : l’auditorium Campra.

Les Nuits Pianistiques constituent un événement culturel prestigieux et pérenne. Sa programmation est éclectique afin de susciter des rencontres enrichissantes en décloisonnant les cultures et les générations. Sa politique tarifaire est particulièrement incitative. Récital, musique de chambre et soirées avec orchestre sont à l’honneur.

