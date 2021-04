Les nuits secrètes annulées pour la deuxième année à Aulnoye Aymeries

Le festival de musique de l'Avesnois est lui aussi victime de la crise sanitaire, l'édition 2021 prévue du 23 au 25 juillet est annulée, elle sera remplacée par C’Est Extra du 10 au 25 juillet 2021 un évènement plus local.

"C’est le cœur en berne que nous annulons le festival des Nuits Secrètes", annonce sur sa page facebook, l'équipe aux festivaliers d'Aulnoye Aymeries.

Pour Olivier Connan, le directeur, le cadre imposé pour les festivals estivaux, pas plus de 5.000 personnes assises et distanciées par concert n'est pas compatibles avec l'esprit des Nuits Secrètes qui avaient réuni en 2019, 54 000 personnes sur le long week-end.

"Pourquoi ? Parce qu’un festival n'est pas une photo de classe. Ou alors une photo floue, bruyante, débridée, bon-enfant ! Pourquoi ? Parce que dans ces conditions, les festivals ne seront plus les moments de rassemblement, de partage et de délivrance que nous avons connus", peut-on lire dans le communiqué.

Rendez-vous en 2022 pour "fêter ensemble et debout les 20 ans du festival"

Pour compenser l'annulation de ce festival et pour faire "vivre la musique autrement", l'association propose du 10 au 15 juillet C'est Extra : " du local, des rencontres, de la flânerie, de la musique et des parcours secrets" marque de fabrique du festival de l'Avesnois qui propose depuis sa création des concerts dans des lieux insolites comme des granges ou des églises. Le programme sera dévoilé mi-mai.

Les billets des éditions 2020 et 2021 seront remboursés (conditions de remboursement sur le site des nuits secrètes) et ne seront pas valables pour Les Nuits Secrètes 2022. Nuits déjà programmées du 22 au 24 juillet pour "fêter ensemble et debout les 20 ans du festival les Nuits Secrètes"