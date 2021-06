Les plages de Dunkerque: le nouveau single du groupe Trois Vagues à découvrir sur France Bleu

De Lille et Roubaix mais originaire de Douai, Lens et Bailleul, , les Trois Vagues livrent un son et des textes en français taillés pour les ondes, la scène et le partage !

Avec les Plages de Dunkerque, Trois Vagues marient leurs amours de la pop et des plages du Nord. Un hymne au retour au grand air & à la liberté après les périodes de confinement. Trois vagues nous ouvre une magnifique fenêtre sur la côte d'opale.

Heureux de vous présenter notre Single "Les plages de Dunkerque"

On espère vous embarquer avec nous, dans notre histoire, chez nous dans le #nordpasdecalais, là où tout a commencé ! La suite déferle bientôt

Les TROIS VAGUES

Trois Vagues une table à la mer

Le trio formé en 2015 par Jérome Périne et Manu chantent l’espoir en rappelant que nombre de réponses à nos questions se trouvent quelque part en chacun de nous. Leur premier single « Les plages de Dunkerque » témoigne de leur ouverture au monde tout en réaffirmant un fort attachement à leur région natale.