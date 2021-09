Les rencontres d'Astaffort 2021 avec les Souchon

Les 14 Stagiaires sont arrivés à Astaffort ce 1er septembre et commencent à travailler depuis jeudi 2/09. Ils sont encadrés par : Daran, Jerome Attal, Philippe Prohom, Julien Lebart et Olivier Daguerre. Parmi les stagiaires : Paul'O ( finaliste The Voice ), Hyl, Felipe Saldivia ( compositeur pour C.Maé, Kendji...), Tioma, Loudwig, Daphné Swan, Romtom, Gaume, Philippine, Lux's Dream, O'Maley, Louise Quillet, Rosemarie, Jackprol. Ours (Charles Souchon) a été stagiaire et sera en concert familial le 10/09. Il répond aux questions d'Alban Forlot.

L'interview de Ours Copier

PROGRAMME :

1er septembre: arrivée des stagiaires

2 Septembre : début du stage.

3 septembre 2021 : concert d'ouverture des Rencontres avec GAUVAIN SERS et remise du prix Voix du sud / fondation la poste à 2 lauréats

7 septembre 2021 : présentation devant jury des chansons écrites depuis le 2 septembre et sélection d'une quinzaine d'entre elles pour le spectacle du 10 septembre.

10 Septembre 2021 : concert de clôture des 50èmes Rencontres d'Asatffort, avec le concert des stagiaires composé de titres inédits, écrits et arrangés durant ces 10 jours en 1ere partie du Concert des parrains : OURS , Pierre & Alain SOUCHON mélangeant leurs 3 répertoires pour une soirée magique.

Lien de reservation : https://www.helloasso.com/associations/association-voix-du-sud-astaffort/evenements/ours-pierre-et-alain-souchon