Les saison de la voix de Gordes : une manifestation consacrée à l'art vocal !

Raymond Duffaut, le président, et Susan Manoff nous parle de cet événement créé pour promouvoir le chant lyrique en organisant un concours de chant annuel et des concerts !

Les Saisons de la Voix, créées à Gordes en 2008 par un groupe d'amoureux du chant lyrique, contribuent au rayonnement du lied et de la mélodie française , en organisant un concours de chant annuel et des concerts. Dirigé par Raymond Duffaut, cet événement se consacre à la promotion de la Mélodie et du Lied, éléments majeurs d’un art unique en son genre : L’ART VOCAL.

Cette année, pour l'édition 2021, des Masterclass en compagnie de Susan Manoff, des concerts d'été, l'organisation d'une fête de la musique, des spectacles ou encore des tables rondes, bref, une belle année à venir en compagnie des Saisons de la Voix ! Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur la page Facebook Les Saisons de la Voix !

Les Saisons de la Voix 2021

Pour retrouver le programme dans son intégralité, c'est par ici !