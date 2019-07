Les Traversées Tatihou du 23 aout au 1er septembre

La 25ème édition du festival des musiques du large de Saint-Vaast-la-Hougue sur la Côte Est du Cotentin dans la Manche se déroule du 23 aout au 1er septembre 2019. Les Traversées Tatihou c'est 10 jours de concerts et d’animations, 37 groupes présents et plus de 18 000 festivaliers.