Les vendanges se fêtent à Cheverny, ce samedi 3 septembre

La Fête des vendanges de Cheverny ce sont des randonnées, des dégustation et des concerts. Pour cette 11éme édition, ce samedi 3 septembre au cœur de la commune de Cheverny les vignerons des AOC Cheverny et AOC Cour Cheverny vous attendent pour un grand moment de partage et de convivialité.

Ce samedi pour la fête des vendanges la journée commencera par une immersion dans les vignes à pied ou à vélo. L’occasion de partager une expérience avec ses amis en découvrant le terroir des AOC. Vous serez invités à traverser le parc du Château de Cheverny, la forêt, les vignes. Il y aura des parcours pédestres de 10 km et 14 km et un parcours de 30 kilomètres pour les cyclistes qui seront proposés. Les horaires et toutes les infos pour participer sont ici

Il y aura aussi une balade sensorielle, un verre à la main axée sur la découverte des différentes cuvées de Cheverny blanc, rouge et rosé Cheverny et de Cour Cheverny blanc. Vingt-cinq viticulteurs seront présents pour échanger et partager avec vous leur passion.

La Fête des vendanges c'est aussi des animations pour toute la famille avec de l'initiation au golf, une structure gonflable pour les enfants, des balades en trottinette électrique, des promenades en poney, vous retrouverez tout le programme en cliquant sur ce lien. Il y aura aussi un marché du terroir et la « rue des créateurs » organisé par l’association Art des Sens qui mettra l’accent sur les producteurs et artisans locaux pour continuer à développer les circuits court.

Pour la fête des vendanges, il y aura aussi de nombreux concerts avec le trio RADIO BYZANCE. A l'heure de l'apéro à 18h30 vous pourrez vous laisser entrainer par les musiciens d’AÄLMA DILI qui vous entraineront du côté des Balkans.

Il y aura aussi le nouveau spectacle d’OURS. Une belle histoire entre le public de la Fête des vendanges et ce poète musicien qui jouera son 4ème album « Mitsouko ».

Vous pourrez aussi découvrir le groupe de Philippe Etchebest, Chef & the Gang. Le chef étoilé et son gang vont revisiter les grands standards de rock. Et puis l'humour en chansons sera de la partie avec le chanteur OLDELAF.