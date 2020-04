Les vidéos des artistes confinés en Pays de Savoie - épisode 1

France Bleu Pays de Savoie continue de mettre en avant tous les talents, certes confinés, de nos Pays de Savoie. Nombreux sont ceux qui profitent de cette période pour publier régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, il y en a pour tous les gouts !

Je vous propose cette semaine de la batterie qui envoie du lourd, une chorale séparée qui chante Hallelujah ensemble, et un couple de chanteurs qui chante pour tout son voisinage :-)

Sébastien Necca à la batterie !

Séb Necca habite Voglans, il est batteur, compositeur et il joue actuellement au sein du groupe Elefant Talk.

Et il est sans doute né avec une baguette dans chaque main, je vous laisse découvrir son talent :-)

La chorale "Couleur Turquoise" de Mouxy chante Hallelujah ... chacun chez soi !

Enregistré "chez eux" il y a quelques jours, 61 choristes du chœur mixte "Couleur Turquoise" (de l'association Mouxy Melody), dirigé par Florent Robert, reprennent le titre de Leonard Cohen. Un message qu'ils souhaitent adresser à tous ceux qui sont en difficultés actuellement.

Céline et Florent Robert chantent sur leur terrasse et ...on voudrait tous habiter Le Montcel !

Céline et Florent Robert sont chanteurs (Quatuor vocal Couleur Café, AKOM a vocal tribute to Queen) et régulièrement depuis le début du confinement, ils chantent le soir sur leur terrasse pour en faire profiter leurs voisins qui ont bien de la chance.

Merci à eux de nous faire partager leur musique ! Continuez ainsi, on adore ça !