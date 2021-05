Les visites guidées reprennent à Évreux avec l'office de tourisme

Les deux premières visites de l'année avaient été annulées ou reportées en raison du contexte sanitaire. Au pied de la cathédrale, juste devant le comptoir des loisirs, même derrière le masque, on devine la joie de Serge Droulez de conduire cette toute première visite de l'année : "Enfin, se retrouver pour partir à la découverte des remparts d’Évreux" lance le guide-conférencier à l'attention des participants et ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui arrêtent les cinq personnes. Direction le miroir d'eau où une partie du rempart gallo-romain s'est effondrée le 27 avril 2021 :"Oh la vache !" s'écrie une dame devant l'étendue des dégâts, aussitôt rassurée par Serge Droulez : "Ce qui est tombé ne date pas du début du quatrième siècle ou de la fin du troisième. C'était un mur qui a été refait et reconstitué à l'occasion de l'installation du miroir d'eau lors de la Reconstruction. Cette pièce d'eau n'existait pas, elle est artificielle" indique le guide.

Arrêt devant la partie du rempart gallo-romain effrondré. Heureusement, elle a été construite dans les années 1950 © Radio France - Laurent Philippot

Le groupe chemine à deux pas pour découvrir, à la grille d'entrée du musée, l'épaisseur du mur d'enceinte puis s'arrête longuement devant la cathédrale. Avec ces visites en petit comités, Serge Droulez peut prendre le temps de répondre à chacun et les questions fusent : "Ça existe depuis quand Évreux ?" demande une participante :

Évreux, ça existe depuis 2000 ans. Le Havre, c'est rien du tout à côté - Serge Droulez, guide-conférencier

Examen de la façade de l'actuel musée d’Évreux, l'ancien palais épiscopal © Radio France - Laurent Philippot

Une clientèle de proximité

En début de saison, ces visites sont essentiellement suivies par une clientèle locale, c'est d'ailleurs le cas pour la visite du jour : "J'habite Évreux et j'avais envie de découvrir de façon plus approfondie où j'habite" explique Nadine, qui a entraîné son ami Yves dans ce périple d'une heure et demie. L'été, les visites sont suivies par des touristes d'autres départements ou par "des personnes qui sont rentrées au pays et qui sont dans leur famille qui veut leur faire découvrir leur ville d'origine" avance Serge Droulez. Dans le groupe, certains prennent d'ailleurs déjà des renseignements pour les futures visites guidées du comptoir des loisirs. Les prochaines auront lieu le 22 mai, sur les traces de Marcel Proust et le 19 juin sur le thème "urbanisme et révolution industrielle". Chaque visite guidée coûte cinq euros.