Lessay’n Rock 3, le 23 novembre à Lessay

Lessay, Manche, France

Le festival Lessay’n Rock fait revivre la magie des grands concerts de groupes légendaires.

Pour cette 3ème édition, quatre cover-bands français et européens vont reprendre les plus célèbres titres d’AC/DC, de BOB MARLEY, SUPERTRAMP et DEEP PURPLE.

Au programme du Lessay’n Rock 2019 :

RIFF/RAFF (Tribute à AC/DC)

MARLEY’S GHOST (Tribute à BOB MARLEY)

TRAMP EXPERIENCE (Tribute à SUPERTRAMP)

INTO THE DEEP (Tribute à DEEP PURPLE)

Le festival Lessay’n Rock 2019 en pratique :

Les tarifs de la soirée de concerts :

20 € en prévente (hors frais de réservation)

25€ sur place

10€ pour les – de 12 ans

Billetterie en ligne : Réservez votre place

Samedi 23 novembre 2019 à 20h00 à l’espace culturel - 2 Rue De L'hippodrome – 50430 Lessay

France Bleu Cotentin, partenaire de cette soirée 100% rock vous offre vos places de concerts.