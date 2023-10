Leur nom sent bon le cuir tanné et les soirées à refaire le monde, rencontre avec Les Vieilles Sacoches !

Difficile de faire plus festif que le groupe Les Vieilles Sacoches... Avec eux musicalement la bonne bonheur est toujours de rigueur, et au niveau des textes, le groupe indrien surfe avec délice sur les nombreux dysfonctionnements de la société actuelle... Un esprit que l'on retrouve dans l'album "Les Cent Canons", on en parle avec "le chef d'orchestre" Dominique Théret et "le moteur de la formation" Xavier Dumontet, au micro de Manuel Bonnefond ! Les 5 émissions diffusées à 18h10 sont à réécouter ici...

Les Cent Canons, le dernier album en date des Vieilles Sacoches ! © Radio France - Les Vieilles Sacoches

