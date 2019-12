Isabelle Grussenmeyer représentera l'Alsace pour le concours de chant en langues régionales

Le festival de chanson pour les langues régionales et minoritaires Liet International est une initiative frisonne (nord des Pays-Bas) et a été organisé pour la première fois en 2002 et est devenu l'un des plus grands événements pour la promotion des langues minoritaires.

La programmation de 20 participants de la 13e édition de Liet International 2020 les 3 et 4 avril 2020 à Apenrade / Aabenraa, au Danemark est fixée.

45 chansons ont été soumises pour Liet International 2020, le festival de chansons pour les langues régionales et minoritaires. Ces 45 chansons montrent une énorme augmentation des candidatures et un intérêt croissant pour Liet International.

Un jury de sélection composé d'Anneke Holwerda (Pays-Bas), présidente du jury du festival de chanson frisonne Liet 2019, Laura Fosten (Royaume-Uni), membre du groupe cornouaillais The Rowan Tree, vainqueur de Liet International 2018, et Uffe Iwersen (Danemark ), consultant en culture chez Bund Deutscher Nordschleswiger, les organisateurs de Liet International 2020, ont dû écouter toutes les chansons et ils ont eu la lourde tâche de faire une sélection dans des styles très différents. À la fois dans différentes langues régionales et minoritaires et dans des styles musicaux, de l'écoute facile et du jazz au rock (indé).

C'est Isabelle Grussenmeyer qui représentera l'Alsace !

Isabelle a annoncé la nouvelle en exclusivité sur France Bleu Elsass ce lundi 9 décembre 2019 :

La candidate alsacienne : Isabelle Grussenmeyer

Originaire d’Alsace du Nord, Isabelle Grussenmeyer est une des plus jeunes Liedermacherin d’Alsace.

Seule avec sa guitare et parfois accompagnée de musiciens, elle se produit lors de manifestations qui portent un intérêt pour la langue et la culture régionale.

Elle représentera l'Alsace avec cette chanson " Waje de Litt" !

Plus d'informations sur le site Liet International.

