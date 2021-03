Lignières : la salle des Bains Douches propose des livraisons de chansons à domicile

Les vendredi 26 et samedi 27 mars, les habitants de Lignières (Cher) pourront accueillir des artistes chez eux, se faire livrer des chansons à domicile. L'opération est proposée par la salle de musiques actuelles, les Bains Douches, tout en respectant les règles sanitaires.

"Ce serait étonnant que la livraison de pizzas soit autorisée, et que la livraison de chansons ne le soit pas." Cette petite phrase, c'est le point de départ du projet mené par le directeur des Bains Douches, Sylvain Dépée. "Puisque les spectateurs ne peuvent pas aller voir les artistes, ce sont les artistes qui vont aller chez les spectateurs", dit-il.

Il suffit de passer commande

Le principe est simple. Pour cinq euros seulement, tout compris, les habitants et les entreprises de la commune pourront accueillir des artistes. Il suffit de commander : un simple coup de fil aux Bains Douches pour choisir le jour et le créneau préférés (vendredi 26 ou samedi 27 mars), et c'est la salle de musiques actuelles qui s'occupe du reste. Elle emmène l'artiste et son matériel, et met tout en place pour un concert acoustique d'une heure.

Tout se fera dans le respect des règles sanitaires. "On s'installe chez les gens ou dans leur jardin, selon la météo, explique Sylvain Dépée. Les spectateurs seront masqués, seul le chanteur sera démasqué, et les distances seront respectées. Si le concert se fait à l'intérieur, la salle sera aérée avant notre arrivée et après notre départ."

"On ne reste pas les bras croisés."

Quels seront les artistes qui participeront à cette initiative ? Le secret est bien gardé par la salle de spectacles, mais l'essentiel n'est pas là. Cette petite tournée de deux jours nourrit de grands espoirs. "On va au-devant des habitants de Lignières, parce qu'ils nous manquent, dit Sylvain Dépée. On n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir à nouveau accueillir notre public en salle. Alors, en attendant, on prend les devants et on ne reste pas les bras croisés."

Cette idée a été partagée par Le Bijou, une salle de spectacles de Toulouse, qui a déjà tenté l'expérience sous le titre "Delivreznoo", en référence à la société de livraison de repas Deliveroo.

Pour réserver, il suffit de contacter la salle des Bains Douches par téléphone au 02.48.60.19.11 ou d'envoyer un courriel à reservations@bainsdouches-lignieres.fr.