La chanteuse Lina Stoltz a tourné le clip de sa nouvelle chanson « Little One » sur les dunes de la Côte d’argent entre Arcachon et Biscarosse.

Lina Stoltz, « Little one » deviendra grande !

Après "Feel the rain", la chanteuse Lina Stoltz dévoile un nouvel extrait de son dernier EP, "Little one", réalisé par Cyril Taieb. Un titre léger et positif qui fera sans doute partie de la B.O. de votre été !

Lina Stoltz sort son tout premier EP : « Right here » !

Née dans une famille d’artistes, Lina Stoltz baigne très tôt dans la musique, le chant et la danse. Passionnée par les comédies musicales anglo-saxonnes, Lina entame une carrière d’interprète et se produit avec différentes troupes ("Hansel & Gretel", "Tom Sawyer", "Alice") sur les plus grandes scènes parisiennes, du Casino de Paris au Palais des congrès en passant par l’Olympia. En 2020, elle se lance dans la composition et renoue avec ses premières influences: la folk et la pop.

Un jour j’irai à NY avec toi

Dans son tout premier EP, « Right here », co-écrit et composé avec Henry Stoltz et Keith wildman, Lina raconte son amour pour New-York, ville dans laquelle elle séjourne régulièrement, mais aborde également des thèmes plus introspectifs, comme le manque ou l’émancipation. « Right here » est une invitation au voyage autant qu’un appel au calme intérieur, à écouter les cheveux au vent ou à la lueur d’une bougie au coin du feu. Son dernier clip, « Little One » a été tourné sur la Côte d’Argent et réalisé par le vidéaste bordelais Luc Bagouet (B.Lens Films).