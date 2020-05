Vidéo - retrouvez Little Dood en concert live pour la Nouvelle Scène Aquitaine, ce mercredi 6 mai dès 20h05

Même confinés, les artistes de notre région ne manquent pas de créativité et d’inspiration. La jeune chanteuse Little Dood en est la preuve. Invitée de la Nouvelle Scène Aquitaine Live, elle vous propose un concert inédit depuis chez elle ce mercredi à 20h05.

Depuis lundi, les artistes de notre région se retrouvent pour la Nouvelle Scène Aquitaine Live. Diffusés sur les pages Facebook de France Bleu du sud-ouest et de France 3 Nouvelle Aquitaine, ces concerts en mode « confiné » vous permettent de découvrir ces musiciens de façon différente.

Depuis chez elle, Little Dood vous invite dans son univers musical. La chanteuse du Pays-Basque partage sa passion avec vous. Amoureuse de la musique depuis son plus jeune âge, Manon Gasseng alias Little Dood utilise cet art comme un véritable outil de partage et de rencontres. Elle débute la guitare à l'âge de 11 ans. Depuis, elle ne la quitte plus.

Tom Frager, M ou encore Alicia Keys ont ainsi croisé son chemin. Lors d'un concert de la chanteuse, Manon a l'opportunité de monter sur scène pour chanter à ses côtés. Une expérience incroyable qui la pousse sous le feu des projecteurs ! Bercée par les tubes de Queen ou AC/DC, Little Dood, invitée de la Nouvelle Scène Aquitaine Live, vous attend pour un concert acoustique avec sa guitare et sa voix, en toute simplicité !