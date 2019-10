Little Treme reprend Le Livre de la Jungle

Si vous avez besoin d'un petit remontant pour le moral, écoutez et regardez ce qui suit ! Little Treme c'est le côté punk et hyper bonne humeur du jazz en Côte-d'Or.

Côte-d'Or, France

Un homme comme vouuuuus

On adore ! Mais vraiment ! Little Treme c'est la tradition de la musique jazz du début du 20e siècle mélangée aux sourires tendres de quatre musiciens côte-d'oriens. Regardez la vidéo et allez les voir en vrai, parce que, vraiment, c'est trop bien. Toutes leurs dates de concerts ici.