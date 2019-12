LIVE EXCLU - France Bleu Collector avec Simply Red

Ce vendredi 27 décembre de 20h30 à 21h30, découvrez dans France Bleu Collector le concert exceptionnel du groupe Simply Red enregistré au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris.

Pendant les fêtes de fin d'année, France Bleu vous offre une série de LIVE exclusifs ! Simply Red, Coldplay, Boulevard des Airs, Christophe Maé, un concert de George Michael et un mix de Bob Sinclar pour un réveillon de fête mémorable !

France Bleu Collector - Simply Red Live

En attendant de retrouver le Live de Simply Red en direct sur France Bleu le vendredi 27 décembre de 20h30 à 21h30, découvrez en exclusivité 3 extraits de ce concert enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio (Paris). Le groupe britannique y était venu présenter ses plus grands succès comme "Money's too tight (To Mention)", "Holding Back the Years", "If You Don't Know Me by Now" ou encore "Thinking of you" extrait de leur dernier album Blue Eyed Soul.

France Bleu Collector - L'interview exclusive de Mick Hucknall

Mick Hucknall, le chanteur et leader du groupe Simply Red se confie en exclusivité au micro de Laurent Petitguillaume sur la genèse de leur nouvel album "Blue Eyed Soul", en partenariat avec France Bleu, la tournée à venir et ses liens avec la France.

