EXCLU NATIONALE - Concert de Coldplay en direct

Pendant les fêtes de fin d'année, France Bleu vous offre une série de LIVE exclusifs ! Coldplay, Simply Red, Boulevard des Airs, Christophe Maé, un concert de George Michael et un mix de Bob Sinclar pour un réveillon de fête mémorable !

France Bleu Collector - Coldplay Live

Chris Martin, leader et chanteur du groupe et ses acolytes, connus pour leurs nombreux tubes dont "Clocks", "Fix You", "Paradise", "A Sky Full Of Stars" ou encore "Orphans" actuellement en playlist sur France Bleu, reviennent avec un huitième album Everyday Life, résolument positif !

La promotion de ce nouvel album a surpris le monde entier, avec un concert surprise le 22 novembre dernier à Amman en Jordanie où le groupe a joué jouera l'intégralité de leurs derniers titres en live. Le concert a été retransmis en direct sur YouTube en deux parties : Sunrise au lever du soleil, et Sunset au coucher du soleil.

La prochaine occasion de découvrir Coldplay en live et en France sera le mardi 24 décembre 2019 de 20h30 à 21h30, pour le réveillon de Noël, en direct dans France Bleu Collector !

Cet événement sur France Bleu est d’autant plus rare que Coldplay vient d’annoncer qu'ils ne feront pas de tournée avant un ou deux ans. Le temps pour eux de réfléchir à une façon de rendre leurs concerts plus "écologiques", en réduisant leur emprunte carbone et l'utilisation de plastique. Pour leur dernière tournée A Head Full Of Dreams Tour, le groupe avait voyagé dans le monde entier avec pas moins de 122 concerts donnés sur cinq continent en deux ans. C’était par ailleurs la 3e tournée la plus rentable au monde lorsqu’elle s’est achevée.

France Bleu Collector - L'émission

France Bleu Collector, c'est la sélection musicale d'anthologie, préparée par les experts de France Bleu. Des passionnés de musique au service de vos oreilles qui vont vous faire monter le son de 22h30 à 01h00, faites confiance à l'équipe de France Bleu Collector !

