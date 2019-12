LIVE - France Bleu Collector avec George Michael

Pendant les fêtes de fin d'année, France Bleu vous offre une série de LIVE exclusifs ! Christophe Maé, Coldplay, Boulevard des Airs, Simply Red, un concert de George Michael et un mix de Bob Sinclar pour un réveillon de fête mémorable !

Journée Spéciale George Michael

À l'occasion du troisième anniversaire de sa disparition, France Bleu rend hommage à l'une des plus grandes stars pop de sa génération. Mercredi 25 décembre, de 6h00 à 20h30, redécouvrez les plus grands succès de George Michael lors d'une Journée Spéciale sur France Bleu. Toute la journée, retrouvez vos titres préférés : "As", "Fast love", "One more try", Don't let the sun go down me", "Outside", Faith", Last Christmas", I want your sex", Jesus to a child", Somebody to love" avec Queen, et bien d'autres.

Et de 20h30 à 21h30, revivez la magie de George Michael en concert, avec LIVE in London enregistré en 2009 en Angleterre. Un LIVE exceptionnel à écouter dans France Bleu Collector.

