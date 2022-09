LIVE - France Bleu Live avec The Avener

Le digne représentant de la "French touch" The Avener nous offre un France Bleu Live électro inédit depuis La Ciotat, à écouter le samedi 24 septembre à 22h30 sur notre antenne.

Il y a quelques semaines, France Bleu s'est installée sur le Port-Vieux de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour plusieurs concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. The Avener, Bénabar, Cats on Trees, -M- et Ofenbach ont offert aux spectateurs un spectacle inédit puisque la scène flottait dans le port et que les artistes arrivaient en barque ! Un moment à revivre sur France Bleu le samedi 24 septembre à 22h30.

Le Niçois Tristan Casara, plus connu sous le nom de The Avener, lance en 2014 son single Fade Out Lines, le remix de la chanson The Fade Out Line de Phoebe Killdeer & The Short Straws. Un succès planétaire qui lancera son premier album The Wanderings of the Avener, où l'on retrouve également le tube Castle in the Snow avec Kadebostany. Après avoir produit le titre Stolen car pour Mylène Farmer et Sting, sorti un deuxième album, mixé à travers la planète et rempli l'Accor Arena à Paris, le DJ est revenu cet été avec un nouveau single, Quando Quando, avec Waldeck featuring Patrizia Ferrara extrait de son prochain album.

On le retrouve pour son France Bleu Live avec une heure de mix enchaîné, qui a fait danser tout le vieux port de La Ciotat !

L'interview

La fierté de ses origines méditerranéennes, sa collaboration avec Mylène Farmer, son nouvel album à paraître... Tristan Casara répond aux questions de Kévin Colloc de France Bleu Provence avant son DJ set sur la scène du France Bleu Live sur le vieux port de La Ciotat.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année. Vous retrouverez le samedi 24 septembre à 22h30 le France Bleu Live de The Avener puis le jeudi 29 septembre et le samedi 1er octobre le France Bleu Live de Bénabar.