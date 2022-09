LIVE - France Bleu Live avec Bénabar

Le chanteur et comédien nous offre un France Bleu Live inédit qui a fait chanter tout le vieux port de La Ciotat.

Il y a quelques semaines, France Bleu s'est installée sur le Port-Vieux de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour plusieurs concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. Bénabar, Cats on Trees, -M- et Ofenbach et The Avener ont offert aux spectateurs un spectacle inédit puisque la scène flottait dans le port et que les artistes arrivaient en barque ! Un moment à revivre sur France Bleu le jeudi 29 septembre et le samedi 1er octobre à 20h00.

Bénabar se jette à l'eau

Bénabar est connu pour ne pas se ménager sur scène. Pour ce France Bleu Live dans le port de La Ciotat, l'artiste arrive en barque et rejoint ses musiciens sur la scène flottante. Il interprète ses tubes Le Dîner, Quatre murs et un toit ou encore L'Effet Papillon ainsi que les titres de son dernier album On lâche pas l'affaire. Avec la chaleur estivale et l'ambiance survoltée, les conditions sont réunies pour finir le concert en beauté. Mais avant de grimper sur la structure de la scène, Bénabar s'adresse au public déchaîné :

Je vous connais, vous êtes venus voir le chanteur, mais vous êtes surtout venus voir l'athlète, le nageur, le dauphin !

Ni une, ni deux, Bénabar saute dans l'eau ! Un plongeon immortalisé par une vidéo devenue virale, qui restera dans les mémoires.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année. Vous retrouverez le jeudi 29 septembre et le samedi 1er octobre à 20h00 le France Bleu Live de Bénabar et prochainement le France Bleu Live de Cats on Trees.