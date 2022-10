LIVE - France Bleu Live avec Cats on Trees

Il y a quelques semaines, France Bleu s'est installée sur le Port-Vieux de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour plusieurs concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. Cats on Trees, -M-, Ofenbach, The Avener et Bénabar ont offert aux spectateurs un spectacle inédit puisque la scène flottait dans le port et que les artistes arrivaient en barque ! Un moment à revivre sur France Bleu le jeudi 13 octobre et le samedi 15 octobre à 20h00.

Depuis leur premier tube Sirens Call en 2013, le groupe Cats on Trees, originaire de Toulouse en Haute-Garonne, nous charme avec ses mélodies entêtantes portées par la voix singulière de Nina Goern et la rythmique de Yohan Hennequin. Après une nomination aux Victoires de la Musique, plusieurs tournées et trois albums, dont le dernier Alie est paru début 2022, Cats on Trees reprend la route pour une série de concerts dans toute la France .

Complices depuis quasiment vingt ans, les trentenaires gardent leur côté rêveur "pas très ancré dans la vie courante, mais plus dans l'imagination". Pendant les confinements, ils ont pris le temps de peaufiner leurs textes autour de la transmission, du manque et du flou, comme en témoigne leur dernier single, Please please please.

Interview

Nina et Yohan sont comme des frères et sœurs. Comment ont-ils vécu la séparation des confinements ? Comment en ont-ils profité pour écrire leur dernier album ? Pourquoi avoir écrit et chanté, pour la première fois, des titres en français ? Et enfin, en jouant sur une barque, Yohan va-t-il perdre ses baguettes dans l'eau ? Cats on Trees répond aux questions de Kévin Colloc de France Bleu Provence avant leur live sur la scène du France Bleu Live sur le Vieux-Port de La Ciotat.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année. Vous retrouverez le jeudi 13 octobre et le samedi 15 octobre à 20h00 le France Bleu Live de Cats on Trees et prochainement le France Bleu Live de -M-, alias Matthieu Chedid.