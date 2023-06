LIVE - France Bleu Live avec Jenifer

En pleine tournée de son N°9 Tour et entre deux tournages, Jenifer fait escale aux 2 Alpes, en Isère, pour offrir aux auditeurs de France Bleu un France Bleu Live exceptionnel. Un condensé de ses plus grands succès comme Au soleil, Donne-moi le temps ou encore des titres de son dernier album comme Sauve qui aime.

Enregistré au Palais des sports des 2 Alpes, en Isère, ce concert est à écouter en intégralité le jeudi 15 juin à 20 heures et le samedi 17 juin à 20 heures sur France Bleu.

N°9

Jenifer est une chanteuse populaire, qui doit sa notoriété à la première saison du télécrochet Star Academy sur TF1, qu'elle remporte en 2002. Depuis 20 ans, elle enchaîne les tubes tels que : Au soleil, J'attends l'amour, Donne-moi le temps, Des mots qui résonnent !, Ma révolution ou encore Notre idylle. Des dizaines de tubes, 5 millions d’albums vendus, des rôles au cinéma et à la télévision ont contribué à enraciner durablement Jenifer dans le cœur des Français.

Son 9e album, intitulé simplement N°9, laisse une large place aux sonorités soul. Il a été enregistré avec des musiciens live mêlant cuivres, cordes, batterie et basse dans la lignée des grands albums des 60’s/ 70’s. "J'avais envie de mettre l'humain au cœur de ce nouvel album. Faire quelque chose de plus pur. Je suis partie à Londres avec mes musiciens et mes maquettes. Je voulais un album plus rythmé !"

Jenifer défend actuellement ce nouvel album partout en France avec son N°9 Tour .

Sauve qui aime

Premier extrait de son 9e album, Sauve qui aime est une chanson d'amour, où l'on devine un couple jouant au chat et la souris avec leurs sentiments. Dans son clip , Jenifer s'amuse et évolue dans un décor très marqué par les années 60.

Et si on sortait ce soir

Positive et entraînante, Et si on sortait ce soir est une chanson engagée sur la tolérance. Ce titre est extrait de son dernier album N°9.

Au soleil

Tout comme Donne-moi le temps, Au soleil est extrait de son premier album Jenifer, qui est sorti en 2002 et s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Ce disque a fait entrer Jenifer dans le cercle des chanteuses françaises les plus populaires.

Interview par France Bleu Isère

Son nouvel album intitulé N°9, sa tournée composée de tous les tubes de sa carrière, son rapport avec son public qui la suit depuis deux décennies et ses projets à venir : "Vous me verrez bientôt sur TF1 en prof de SVT (biologie). Je tourne un téléfilm de Noël avec Michaël Youn et Virginie Hocq. Nous serons à la montagne, en classe de neige !" Jenifer se confie au micro de Christophe Chardon pour France Bleu Isère.

Diffusion sur France Bleu

Retrouvez le France Bleu Live avec Jenifer le jeudi 15 juin à 20 heures et le samedi 17 juin à 20 heures sur France Bleu.