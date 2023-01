LIVE - France Bleu Live avec Jérémy Frerot

En pleine tournée à travers la France, Jérémy Frerot a fait escale dans les Pyrénées-Orientales pour offrir aux auditeurs de France Bleu un France Bleu Live exceptionnel. Un condensé de ses plus grands succès comme Revoir, Un homme, ou encore des titres de son dernier album comme J'ai la mer que l'on peut entendre régulièrement dans la Playlist des nouveautés 100% France Bleu . Enregistré depuis la scène de l'Espace Angléo, aux Angles, ce concert est à écouter en intégralité le jeudi 12 janvier à 20 heures et le samedi 14 janvier à 20 heures sur France Bleu.

Meilleure vie

Écrit pendant le confinement, le deuxième album de Jérémy Frerot, intitulé Meilleure vie vient d'être certifié Disque d'Or avec plus de 50 000 exemplaires vendus. Un succès qui suit le chemin de son premier album Matriochka. Réalisé avec son équipe composée de Laurent Lamarca, Ben Mazué et Vincha, Meilleure vie est un album plus léger, dansant, qui laisse place au lâcher prise et à un chant plus urbain.

Le disque vient d'être réédité récemment avec 4 titres inédits, dont le nouveau single J'ai la mer où le chanteur fait une tendre déclaration à son fils Lou, né de sa relation avec Laure Manaudou.

Un homme

Premier extrait de l'album Meilleure vie, Jérémy Frerot s'interroge sur la masculinité avec cette question : un homme, c'est quoi ? "Moi j'veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère et j'en veux autant." Finalement, un homme peut être tout ce qu'il veut !

Fais-le

Extrait de l'album Meilleure vie, ce titre au rythme funk est un hymne à l'optimisme et à la confiance en soi. Le chanteur rappelle que la peur de l'échec ne doit pas être un frein dans l'envie de réussir et de s'épanouir.

Revoir

1er succès en solo pour Jérémy Frerot, paru en 2018 sur son premier album Matriochka, ce titre amorce le changement de carrière du chanteur, un an après sa séparation avec son acolyte Florian Garcia et du duo Fréro Delavega qu'il formait avec lui.

Interview

Sa tournée, les titres de son dernier album, ses vacances en famille au ski ou encore l'écriture de son troisième album : Jérémy Frerot répond aux questions d'Arnaud Hamelin de France Bleu Roussillon avant son concert sur la scène du France Bleu Live à l'Espace Angléo, aux Angles.

