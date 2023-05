LIVE - France Bleu Live avec Juliette Armanet

En pleine tournée des festivals qui l'emmènera notamment aux Solidays en juin prochain à Paris et au Nice Jazz Festival en juillet, Juliette Armanet fait escale aux 2 Alpes, en Isère, pour offrir aux auditeurs de France Bleu un France Bleu Live exceptionnel. Un condensé de ses plus grands succès comme L'Amour en solitaire, L'Indien ou encore des titres de son dernier album comme Le dernier jour du disco ou Flamme.

Enregistré au Palais des sports des 2 Alpes, en Isère, ce concert est à écouter en intégralité le jeudi 25 mai à 20 heures et le samedi 27 mai à 20 heures sur France Bleu.

Brûler le feu

Découverte en 2017 avec son premier album Petite Amie, récompensée par une Victoire de la Musique de l'album révélation de l'année en 2018 et encensée par la critique qui la qualifie de "fille cachée de Sanson et Berger", Juliette Armanet a fait une entrée tonitruante dans le paysage musical français.

Son deuxième album Brûler le feu, sorti en 2021 et réédité en 2022 avec des titres inédits, a lui aussi été certifié disque de platine avec plus de 100 000 exemplaires vendus. Les tubes qui en sont extraits : Le dernier jour du disco, Qu'importe, Tu me play ou encore Flamme, ont en commun une rythmique disco-pop, dans l'air du temps en ce moment dans la variété française.

Interview par France Bleu Isère

Comment en né cet album Brûler le feu, au succès incroyable en France ? Juliette Armanet se confie à Christophe Chardon de France Bleu Isère : "Je parlais à une amie de l'album que je rêvais de faire, un disque de cow-boy bleu à paillettes... et elle m'a répondu : - Tu rêves du dernier jour du disco ! J'ai noté cette phrase dans un coin de ma tête et c'est devenu le titre que vous connaissez." Juliette Armanet nous parle également de son processus d'écriture très lent : "On me disait de me dépêcher, mais j'ai pris 4 ans pour l'écrire", de l'accueil de cet album par le public, mais également de ses rêves de cinéma : "J'ai eu un rôle de chanteuse dans le film de Jean-Pierre Jeunet "Micmacs à tire-larigot". J'ai adoré cette expérience, j'ai de beaux projets qui se profilent. Le cinéma me tend les bras !"

Juliette Armanet est en tournée des festivals jusqu'en septembre.

Diffusion sur France Bleu

Retrouvez le France Bleu Live avec Juliette Armanet le jeudi 25 mai à 20 heures et le samedi 27 mai à 20 heures sur France Bleu.