LIVE - France Bleu Live avec Louise Attaque

En pleine tournée anniversaire pour leurs 25 ans de carrière, le groupe Louise Attaque, emmené par Gaëtan Roussel, fait escale aux 2 Alpes, en lsère, pour offrir aux auditeurs de France Bleu un France Bleu Live exceptionnel. Un condensé de leurs plus grands succès comme J't'emmène au vent, Ton Invitation ou encore des titres de leur dernier album comme Sortir de l'ordinaire ou La Frousse.

ⓘ Publicité

Enregistré au cœur de la station de sports d’hiver des 2 Alpes, en Isère, ce concert est à écouter en intégralité le jeudi 4 mai à 20 heures et le samedi 6 mai à 20 heures sur France Bleu.

À réécouter Les concerts France Bleu Live

Planète Terre

Ce cinquième album, en 25 ans de carrière, est une photographie du monde. Des chansons qui parlent "des relations humaines, des fils invisibles qui existent, qui parfois sont très forts et qui parfois se cassent". Un disque dans la lignée des précédents, au tempo pop-rock, qu'ils défendront tout l'été dans un tour de France des festivals, avant de les retrouver à la rentrée à l'affiche de l'Accor Arena à Paris en septembre prochain.

Ton Invitation

Ce titre, tout comme J't'emmène au vent, sont extraits du premier album du groupe, simplement intitulé Louise Attaque. Sortie en 1997, il y a tout juste 25 ans, il s'est vendu à plus de 2,8 millions d'exemplaires. Cet album, devenu culte, lancera la carrière de Louise Attaque dans le paysage musical "pop-rock" français.

loading

À lire aussi EN IMAGES - France Bleu Live Festival 2023 : revivez la deuxième journée aux 2 Alpes avec Louise Attaque

Sortir de l'ordinaire

1er extrait de l'album Planète Terre. Un single aux allures humanistes, que l'on peut entendre régulièrement dans la Playlist des nouveautés 100 % France Bleu .

Gaëtan Roussel sur France Info : "Sortir de l'ordinaire, c'est plein de choses et c'est en particulier rêver. Évidemment qu'on a tous besoin de cette démarche-là. Si les gens la trouvent dans cette chanson qui ne fait qu'avancer, puisque sur sa forme, cette chanson avance avec ce leitmotiv : "Sortir de l'ordinaire", c'est tant mieux, nous, on ne demande que ça."

loading

La Frousse

Second extrait de l'album Planète Terre. Ce titre, plus rapide et plus énergique, rappelle les débuts du groupe avec "sa course effrénée entre la basse, la guitare et le violon".

loading

Interview par France Bleu Isère

Leurs 25 ans de carrière, leur tournée anniversaire, l'évolution de leur carrière ponctuée de pauses et leurs projets : Louise Attaque répond aux questions de Christophe Chardon de France Bleu Isère avant leur concert sur la scène du France Bleu Live aux 2 Alpes, en lsère.

loading

À réécouter Louise Attaque au France Bleu Live Festival des 2 Alpes

À lire aussi LIVE - France Bleu Live avec Gaëtan Roussel

Diffusion sur France Bleu

Retrouvez le France Bleu Live avec Louise Attaque le jeudi 4 mai à 20 heures et le samedi 6 mai à 20 heures sur France Bleu.