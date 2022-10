LIVE - France Bleu Live avec Matthieu Chedid alias -M

Il y a quelques semaines, France Bleu s'est installée sur le Port-Vieux de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour plusieurs concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. -M- Matthieu Chedid, Cats on Trees, Ofenbach, The Avener et Bénabar ont offert aux spectateurs un spectacle inédit avec une scène flottante où les artistes se rendaient en barque ! Un moment à revivre sur France Bleu le jeudi 3 novembre et le dimanche 6 novembre à 20h00.

Rêvalité augmentée

En plus de vingt ans de carrière, le fils de Louis Chedid a déjà une belle carrière dans la chanson avec des tubes comme Machistador, Je dis aime, Onde sensuelle, Qui de nous deux ou encore La Seine avec Vanessa Paradis. Auréolé de treize Victoires de la musique, dont quatre pour celle du meilleur spectacle musical, -M- propose des tournées à chaque fois très attendues. En 2022, l'auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste français revient avec Rêvalité, son septième album studio, avec les extraits Dans ta radio et Rêvalité, que vous avez découverts sur France Bleu.

Le tout nouveau single de -M- est un duo avec la bassiste américaine Gail Ann Dorsey. Tous deux livrent une version personnelle du classique de Joe Dassin enregistré en 1976, À toi. Cette reprise est incluse dans Rêvalité augmentée, la nouvelle version du dernier album incluant 6 chansons en bonus, disponible le 25 novembre 2022.

Interview

Sa proximité géographique avec le sud de la France, la rêverie, thème de son dernier album, sa tournée et la charge de travail que cela implique, -M- Matthieu Chedid répond aux questions de Mélanie Masson de France Bleu Provence avant son concert sur la scène flottante du France Bleu Live sur le Port-Vieux de La Ciotat.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année . Vous retrouverez le jeudi 3 novembre et le dimanche 6 novembre à 20h00 le France Bleu Live de Matthieu Chedid et prochainement le France Bleu Live de Patrick Bruel.