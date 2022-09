LIVE - France Bleu Live avec Ofenbach

Leur style électro-pop-rock en fait actuellement le groupe français le plus populaire à l’étranger. Ofenbach nous offre un France Bleu Live inédit depuis La Ciotat, à écouter le samedi 17 septembre à 22h30 sur notre antenne.

Il y a quelques semaines, France Bleu s'est installé sur le Port-Vieux de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) pour plusieurs concerts exceptionnels et gratuits, en partenariat avec la Ville de La Ciotat et l'Office de Tourisme. Ofenbach, Bénabar, Cats on Trees, M et The Avener ont offert aux spectateurs un spectacle inédit puisque la scène flottait dans le port et que les artistes arrivaient en barque ! Un moment à revivre sur France Bleu le samedi 17 septembre à 22h30.

Ofenbach

Les premiers à se lancer sont César et Dorian, deux amis qui forment le duo électro-pop-rock parisien Ofenbach. Avec des succès comme Be Mine, Katchi, Wasted Love ou encore Hurricane, le groupe français est devenu en l’espace de cinq années le plus écouté sur la planète. C’est aussi le premier groupe électro à intégrer la troupe des Enfoirés cette année. On les retrouve pour ce premier France Bleu Live de la saison avec 1 h de mix enchaîné, qui a fait danser tout le vieux port de La Ciotat.

Le duo Ofenbach pour leur France Bleu Live à La Ciotat - La Capteuse d'émotions

L'interview

Souvenirs d'enfance, inspirations musicales ou encore leurs futurs projets, César et Dorian répondent aux questions de Kévin Colloc de France Bleu Provence avant leur DJ set sur la scène du France Bleu Live sur le vieux port de La Ciotat.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année. Vous retrouverez le samedi 17 septembre à 22h30 le France Bleu Live d'Ofenbach et le samedi 24 septembre à 22h30 le France Bleu Live de The Avener.