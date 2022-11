LIVE - France Bleu Live avec Patrick Bruel

Patrick Bruel se rend au cœur de la cité médiévale de Sarlat dans le Périgord et offre aux auditeurs un France Bleu Live exceptionnel. Un condensé de ses plus grands succès comme Qui a le droit, Au Café des Délices, ou encore des titres de son dernier album comme Encore une fois que l'on peut entendre régulièrement dans la Playlist 100% France Bleu .

Un concert célébrant les 40 ans de France Bleu Périgord, à revivre sur notre antenne le jeudi 1er et le samedi 3 décembre à 20h00.

Encore une fois

Ce onzième album studio de Patrick Bruel, Encore une fois, est "une histoire de talents et de rencontres". Les fidèles tout d'abord, comme Félix Gray (à qui l'on doit la chanson Au Café des Délices), Gérard Presgurvic (auteur de son premier succès Marre de cette nana-là) ou encore Paul École qui collabore aussi avec Julien Clerc, Calogero ou Christophe Maé. Mais ce nouvel album fait aussi la part belle aux nouveaux talents de la scène française, tels que Hoshi, Mosimann (Grand Corps Malade), Skalpovich (Indila), Yuksek ou encore Sébastien Rousselet et Nino Vella du groupe Rouquine . Quatre ans après l’opus, Ce soir, on sort, Patrick Bruel revient avec un album varié, aux textes riches et aux sonorités nouvelles.

"J'ai pour Hoshi une tendresse folle, depuis que je l'ai rencontrée."

L'instit

Ce nouveau titre, extrait de l'album Encore une fois, est notamment un hommage à sa mère qui était institutrice.

"Je voulais, à travers cette chanson, rendre hommage à la transmission, aux héros que sont les enseignants et aux livres que l'on a un peu perdus et qui peuvent faire tellement de bien."

Je l'ai fait cent fois

Je l'ai fait cent fois est un titre introspectif et touchant écrit par Mark Weld (Jenifer, Hoshi), extrait de l'album Encore une fois. Accompagné simplement d'un piano, le chanteur se confie sans faille : "As-tu rougi des yeux que tu aimais si fort ? Brisé des cœurs amis sans raison ni remords ? Attends-tu trop souvent bien plus que tu ne donnes ?"

Au Café des Délices

Extrait de son cinquième album Juste avant, paru en 1999, Au Café des Délices est une chanson écrite par Félix Gray. Elle fait référence au café du même nom à Sidi Bou Saïd près de Tunis.

Interview

Le temps qui passe, son retour en Algérie, ses collaborations ou encore la fidélité de son public, Patrick Bruel répond aux questions de Marie-Dominique Privé de France Bleu Périgord avant son concert sur la scène du France Bleu Live à Sarlat.

Diffusions sur France Bleu

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année . Vous retrouverez le jeudi 1er et le samedi 3 décembre à 20h00 le France Bleu Live de Patrick Bruel et prochainement le France Bleu Live de Jérémy Frerot.