LIVE - France Bleu Live avec Stephan Eicher

À l'occasion du quarantième anniversaire de France Bleu Creuse, le chanteur suisse Stephan Eicher se rend à Guéret et offre aux auditeurs un France Bleu Live en version acoustique. Un condensé intimiste de ses plus grands succès comme Pas d'ami (comme toi), Déjeuner en paix, ou encore des titres de son dernier album comme Le plus léger au monde que l'on peut entendre régulièrement dans la Playlist 100% France Bleu .

Un moment à revivre sur France Bleu le jeudi 17 novembre et le samedi 19 novembre à 20h00.

Ode

Ode, le 17e album de l'auteur-compositeur-interprète suisse, aurait pu s'intituler Ode à la joie, tant ses musiciens ont pris du plaisir à le confectionner. Stephan Eicher, qui l'a réalisé à la sortie du confinement, a éprouvé le besoin d'apporter un peu de soleil aux personnes qui ont souffert pendant cette période troublée. Avec des textes signés de l'écrivain Philippe Djian (37°2 le matin), ce disque se veut ainsi résolument inspirant et lumineux.

Après le confinement, on a eu envie de soleil, de jardin et d'air frais

Avant son concert sur la scène de l'Espace André Lejeune de Guéret, où l'on le retrouve avec son acolyte Reyn Ouwehand au piano, Stephan Eicher répond aux questions de Gaëtan Spagnol, animateur sur France Bleu Creuse. On y apprend notamment que le chanteur ne se sent pas du tout dépaysé dans ce département !

Les collines, la verdure généreuse, les vaches, la Creuse me rappelle la Suisse

Visite du patrimoine de la ville avec Madame la maire, répétitions du concert, rencontre avec les auditeurs ou encore interview en direct depuis un restaurant à Guéret avec Wendy Bouchard dans Ma France , revivez en images la journée de Stephan Eicher à Gueret , dernier temps fort des manifestations organisées par France Bleu Creuse pour célébrer ses 40 ans.

Diffusion

France Bleu rediffuse les meilleurs concerts de l'année . Vous retrouverez le jeudi 17 novembre et le samedi 19 novembre à 20h00 le France Bleu Live de Stephan Eicher et prochainement le France Bleu Live de Patrick Bruel à Sarlat.