LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine, le Live avec Alice Arthur

Chaque samedi, retrouvez un concert live et en direct d'un artiste de La Nouvelle Scène de France Bleu Lorraine. Rendez-vous samedi 23 mai dès 18h pour le concert en direct d'Alice Arthur !

Un peu d'Alice, un peu d'Arthur...

Alice Arthur est cette femme à double facette.

Journaliste le jour, naviguant sur les flots de la culture qu'elle importe dans ses émissions hebdomadaires pour la télévision (viàMirabelle).

Artiste la nuit, voguant sur "La Vague", titre phare de son album "Nuits indigo". Alice Arthur compose. A ses heures, jamais perdues. La guitare toujours à portée de main.

Alice Arthur écrit. Dans des carnets, elle trace la ligne de ses mots, ses états d’âme, ses traversées. Tout ce qui fera texte pour les paroles de ses chansons.

Alice Arthur chante. Depuis toujours. A chaque coin de rue. A chaque tournant, de sa vie, de sa route.

à lire aussi La Playlist de France Bleu Lorraine LE LIVE avec Alice Arthur

Route qu'elle trace avec ses deux fidèles complices, le guitariste et ingénieur du son Jean Pascal Boffo (Studio Amper) et le claviériste / programmateur Séraphin Palmeri (Cascadeur) qui signent la réalisation et les arrangements de ses chansons.

En 2008, elle sort un premier album, "Etoile moi", sous le nom d'Alice s’émerveille. On la retrouve alors en 1ère partie de Barbara Carlotti, Richard Gotainer ou Zaza Founier ainsi qu’aux Rencontres d’Astaffort de Francis Cabrel. Depuis, Alice s'est déployée. Ses textes disent ce qu'elle est, la tête dans les étoiles, les pieds ancrés dans le sol. De ses chansons émane "Un air simple", délicat et nostalgique, qui lui ressemble bien.

En 2019, Alice Arthur s’est produite sur une quinzaine de scènes du Grand Est (Casino 2000 de Mondorf les Bains, Altstadtfest à Sarrebruck, Fêtes de la Mirabelle à Metz, 1ères parties d’Agnès Jaoui & Suzane…)

Par sa folie douce elle pimente notre quotidien de plumes et de chapeaux et nous réveille au cœur de ses Nuits indigo.

L'album "Nuits indigo"

Retrouvez Alice Arthur pour un concert live ce samedi 23 mai dès 18h en direct sur la Page Facebook de France Bleu Lorraine