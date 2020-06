LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine le Live, avec Chris Sorrelli

Chanteur, compositeur, interprète, musicien...

Chris Sorrelli est né en 1981 à Metz.

Très tôt, il se met à la guitare, à l'écriture de chansons et grimpe sur scène régulièrement. Il séduit très vite le public et s'entoure de musiciens qu'il dirige avec soin et dynamisme, comme un chef d'orchestre.

En 2015, il remporte le Prix de la SACEM et assure la première partie de Bonnie Tyler et de la comédie musicale "Le Roi Soleil". Il partagera également avec la scène avec de grands noms de la chanson française comme Patrick Fiori, Elodie Frégé ou encore Grégoire.

Il décroche le premier rôle masculin dans l'opéra-rock "La Révolution Française" produit pour la Lorraine et le Bénélux.

Chris Sorrelli

La même année, l'artiste messin sera confronté à une grave maladie qui lui fera frôler la mort de très près et qui l'obligera à quatre années de silence et de reconstruction.

De retour à la vie et la scène, cet artiste renaissant (et reconnaissant) se presse désormais comme le dépositaire d'une urgence : celle de vivre et d'aimer.

La renaissance

Ses nouveaux titres sont donc naturellement marqués par une maturité plus viscérale, plus sombre et plus complexe. En témoignent ses différents titres : "Je suis ton homme", co-écrit avec Alexandra De Blasi, "Je t'emmène" ou, son autre inédit, "Les Perles d'Agrabah".

Figure intrigante et attirante, Chris Sorrelli continue de flirter avec le public en jouant avec ses mots, ses mélodies pop-rock accrocheuses, le tout orné d'un charme caressant.

Retrouvez Chris Sorrelli pour un spectacle live ce samedi 20 juin dès 18h en direct sur la Page Facebook de France Bleu Lorraine en partenariat avec le Royal à Metz