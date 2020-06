LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine le Live, avec Dom Colmé

Dom Colmé, chanteur-compositeur charismatique de la région, fût d'abord le fondateur du groupe à la funk ultra-vitaminée Salomé, l'une des formations messines les plus connues et reconnues fin des années 1980, début 90.

En 1997, le groupe se sépare et Dominique, leader de celui-ci, devient alors Dom Colmé et débute sa carrière solo avec, rien de moins, que des participations aux Francofolies, au Printemps de Bourges ou en première partie du groupe britannique UB40.

FFF, Les Rita Mitsouko, Jacques Higelin, Mano Solo, Stéphan Eicher...

Ce ne sont pas ses inspirations (quoi que...) mais les artistes prestigieux dont il assurera les premières parties ou avec qui il partagera la scène tout au long de sa carrière. Dom Colmé, c'est plus de 1 500 concerts dans toute la France, mais aussi en Europe.

La scène il connait, il la parcourt depuis plus de 20 ans. C'est son énergie, son carburant. Il se veut un "passeur d'émotions" en lien direct, étroit avec ceux et celles qui l'écoutent, que ce soit au détour d'une scène ou via ses différents albums.

Mon univers, je l’ai construit au fur et à mesure des années, en homme et en artiste libre que je suis : le métissage, la tolérance, la liberté donc, et bien sûr… l’amour, toujours ! Je fais de la musique pour que chacun puisse se trouver, se retrouver aussi, pour qu’elle puisse résonner, toucher, transporter, parler à ceux qui l’écoutent. La fonction première d’un artiste n’est-elle pas d’ailleurs d’être un « passeur d’émotions » ?

Son style folk aux accents soul, sa personnalité chaleureuse, sa voix éraillée, son approche esthétique et poétique des mots, se ressentent, se retrouvent dans chacun des 10 titres de son troisième album "Dans les Cordes" sorti il y a 2 ans.

Ce nouvel album et les concerts qui lui succéderont sont un hommage aux messages d’amour du genre humain qui n’atteignent pas toujours leurs destinations, mais parfois d’autres, plus magnifiques encore et que l’on n’imaginait pas.

