LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine, le Live avec Marina D'Amico

Auteure, compositrice et interprète, Marina D'Amico, chanteuse mosellane cumule de nombreux talents.

Et il s'agit d'une véritable histoire d'amour avec la musique puisque qu'elle manifeste très tôt des prédispositions pour la chanson et commence à chanter dès l’âge... de 4 ans lors de fêtes familiales. A 8 ans, elle foulera ses premières scènes et elle remportera l'année suivante le Festival de la Chanson de Sarrelouis.

En 2005 Marina D'Amico remporte le Concours des Espoirs de la Chanson au Zénith de Nancy avec une chanson de Céline Dion devant 4000 personnes médusées par ce petit phénomène de 11 ans et demi. A 12 ans, elle gagne le concours de chant IAPIAP sur CANAL J TV et fait partie de la troupe Pop-System ce qui lui vaudra de signer son premier contrat avec une grande maison de disques avant de sortir, dans la foulée, son premier single en groupe.

Marina D'Amico

Et ce n'est que le début...

Les premières parties s'enchaînent (Patrick Fiori, Dany Brillant, Zouk Machine...) tout comme les émissions télévisées nationales notamment Le Grand Show des Enfants en 2010 sur TF1 ou Les 500 Choristes de Jacky Locks, toujours sur la première chaîne.

A quelques années d'intervalle, la chanteuse lorraine participera à deux grands concours de chant télévisés qui la propulseront vers la notoriété : X-Factor (M6) dans un premier temps où elle arrivera 2ème sur près de 25 000 candidats et participera à de nombreux prime qui l'amèneront à côtoyer les plus grandes stars, Beyoncé et Lady Gaga en tête.

Puis elle participera à la troisième saison de The Voice en 2013 et accédera aux directs.

Parallèlement, Marina continue de publier régulièrement des vidéos de "cover" sur Youtube où elle reprend des titres comme Papaoutai de Stromae ou Chandelier de Sia (pour les plus connus) : certaines de ses vidéos seront vues près de 2 millions de fois !

En 2012, elle produit, grâce au financement participatif le titre Mon Petit chemin dont elle est l'auteure, la compositrice et l'interprète.

La route continue pour Marina D'Amico

Elle vient d'ouvrir sa propre école de musique dans la région et elle a récemment sorti son tout dernier single Comme ci comme ça en duo avec Nuno Tabone.

Retrouvez Marina D'Amico pour un concert live ce samedi 13 juin dès 18h en direct sur la Page Facebook de France Bleu Lorraine et en partenariat avec le Royal à Metz