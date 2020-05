LIVE - La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine, le Live avec Olive Enscène

Olive Enscène, de son vrai nom Olivier Bonneté, est né le 16 Septembre 1979 à Epinal. Aux influences Pop Rock et aux chansons françaises de sa jeunesse, il se passionne pour la guitare et le chant, mais ne s’imagine pas devenir chanteur, loin de là. Après le collège, c’est le lycée technique André Citroën qui lui permettra de travailler sa voix dans une radio interne et c’est là qu’il s’intéressera au milieu musical professionnel .

En 2014 il sort son premier DVD live "Un soir ensemble", un défi personnel qui l’amènera à faire de plus en plus de scènes. En passant de restaurants, à des bars et sur des mini scènes il se voit offrir la chance de monter son premier groupe à l’occasion d’un festival au Luxembourg en 2017 où il interprétera un Tribute de Sting.

Olive Enscène

Un succès immédiat où il se voit décerner 3 prix : le prix du Public, le prix MAI (qui lui permettra un stage vocal complet) et le prix Heroes SPA (où il jouera avec ses amis musiciens devant 4000 Personnes lors du festival 2018)

à lire aussi La Nouvelle Scène France Bleu Lorraine LE LIVE avec Olive Enscène

En 2018, il travaille également étroitement avec Bastien Balt, un auteur compositeur, qui lui proposera 13 Chansons dans un univers de chansons françaises. Fin 2018 il s’entoure de Rémy Grunfelder (Batteur) de Julien Kuhn (Bassiste) et de Gabriel Palmieri (Guitariste), et ensemble ils arrangeront tous les morceaux de l’album "DouzePointUn", avec des mélodies mélangeant pop, ska jusqu’au Jazz Manouche.

De jolies chansons aux belles couleurs racontent les petits tracas du quotidien, avec bienfaisance et même avec humour, un style qui plaît et qui trouve immédiatement sont public dès sa sortie.

350 000 écoutes en streaming en 2019 !

2019, plusieurs étapes se succèdent avec : la sortie du clip "A demain" ; deux émissions sur Via Mirabelle ; plusieurs passages radio sur l'antenne de France Bleu Lorraine notamment et la Captation Live de plusieurs concerts (La Jehanne ou LAérogare de Metz).

Retrouvez Olive Enscène pour un concert live ce samedi 30 mai dès 18h en direct sur la Page Facebook de France Bleu Lorraine en partenariat avec le Royal à Metz