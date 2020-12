LIVE - Soirée spéciale Jean-Jacques Goldman

Un premier tube en anglais

En 1975, fraîchement revenu de son service militaire, Jean-Jacques Goldman chantait Sister Jane avec le groupe de rock alternatif Taï-Phong. Un succès fulgurant qui ne lui fait pas perdre la tête. Jean-Jacques est avant tout un père de famille, vendeur d’articles de sports dans la boutique de ses parents. Après la dissolution du groupe en 1980, Jean-Jacques est remarqué pour ses talents de compositeur, et se verra offrir un premier contrat d’interprète en solo. Son premier single Il suffira d'un signe sort en 1981. Le succès est immédiatement au rendez-vous. Le début d’un tourbillon de tubes et de fans qui ne va cesser de grossir au fil des décennies.

Après son premier million d’albums vendus, Jean-Jacques Goldman quitte son emploi dans le magasin de sport familial et se consacre à la musique.

Un engagement humanitaire

Loin du star-system, Jean-Jacques Goldman donne peu d’interviews et sait préserver sa vie privée. Ses apparitions médiatiques sont souvent liées à des évènements humanitaires. Ainsi en 1985, il signera à la demande de Coluche, la Chanson des restos l’hymne des Restos du Cœur. C’est le début de son engagement dans la Troupe des Enfoirés.

à réécouter La 36ème campagne des Restos du Cœur se déroule dans un contexte sanitaire inédit

Le champion des collaborations

Jean-Jacques Goldman a écrit et composé plus d’une centaine de chansons pour toute une myriade d’artistes : Patricia Kaas, Khaled, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Marc Lavoine, Maurane, Calogero, Christophe Willem mais surtout il signe quatre albums pour Céline Dion (D'eux, S'il suffisait d’aimer, Une fille et quatre types et Encore un soir).

à lire aussi Comment Goldman a sauvé Florent Pagny ?

Sa dernière tournée

En 2002, Jean-Jacques Goldman fera, sans le dire, sa tournée d'adieu. L’album live Un tour ensemble, enregistré au Zénith de Lille, sera donc le dernier. Une sortie discrète, en toute humilité, qui colle à la peau de la Personnalité préférée des Français.

Ce vendredi 11 décembre dès 20h00, France Bleu diffusera ce concert historique, pour revivre la magie toujours intacte après 18 ans, de Jean-Jacques Goldman sur scène. Au programme, retrouvez les titres Encore un matin, Nos mains, Tournent les violons, On ira, Né en 17 à Leidenstadt, Nuit, Envole-moi ou encore Puisque tu pars en version live.

Génération Goldman

Après la diffusion du concert Un tour ensemble, France Bleu poursuit son hommage de 22h00 à 22h30, avec la diffusion d'un live enregistré à la Maison de la Radio, par la nouvelle génération d'artistes Génération Goldman, reprenant les classiques du répertoire de Jean-Jacques Goldman.