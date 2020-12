LIVE - Soirée spéciale Paul McCartney en concert

Une soirée spéciale sur France Bleu dès 20h, consacrée à l'une des légendes du rock, Paul McCartney. Au programme : Get Back, Hey Jude, Let It Be, Lady Madonna mais également des compositions plus récentes que le chanteur a chanté dans l'enceinte du disquaire de Los Angeles "L'Amoeba Music".

L’aventure des Beatles

Paul McCartney est un auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste britannique. Membre des Beatles, le groupe le plus populaire de l’histoire du rock, il forme avec John Lennon, (dont nous venons de célébrer les 40 ans de sa disparition) un tandem d'auteurs-compositeurs le plus prolifique de l'histoire, à l'origine de plusieurs centaines de chansons, pour beaucoup devenues cultes.

Une bête de scène

Que ce soit avec les Beatles, les Wings ou encore en solo, Paul McCartney a parcouru le monde avec de nombreuses tournées mondiales. L’artiste qui fêtera bientôt ses 80 ans, jouit d’une longévité incroyable. La scène est probablement ce qui lui donne autant d’énergie et de créativité. L’image du bassiste gaucher jouant joue contre joue et chantant dans le même micro que John Lennon a contribué dès ses débuts à construire sa légende.

L'Amoeba Music

Le célèbre disquaire de Los Angeles est une institution pour les férus de musique. Menacé de disparition, de nombreux artistes se sont mobilisés et y ont donné des concerts gratuits comme Lana Del Rey ou encore Paul McCartney. L'artiste britannique en sortira d’ailleurs un album live intitulé Amoeba Gig. C’est ce concert exceptionnel que France Bleu vous propose de vivre ce vendredi 18 décembre de 20h à 22h.

Au programme, vous retrouverez les titres : Drive My Car, Only Mama Knows, Dance Tonight, C Moon, The Long and Winding Road, I'll Follow the Sun, Calico Skies, That Was Me, Blackbird, Here Today, Back in the U.S.S.R, Nod Your Head, House Of Wax, I've Got a Feeling, Matchbox, Get Back, Baby Face, Hey Jude, Let It Be, Lady Madonna et I Saw Her Standing There.

Un nouvel album

En 1970, Paul McCartney se remet de la séparation des Beatles en enregistrant son premier véritable album solo qu'il intitulera McCartney et sur lequel il est le seul musicien. Une idée originale qu’il réitère 10 ans plus tard en 1980, avec McCartney II. Le 18 décembre 2020, et pour clore cette trilogie, il sortira son dix-huitième album solo intitulé McCartney III (Capitol Records).