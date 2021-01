Le traditionnel concert du nouvel an de l’Orchestre Victor Hugo se fera cette année sans public, suite aux dernières annonces gouvernementales sur la non-ouverture des salles le 7 janvier 2021. Diffusion vidéo à suivre en live sur Facebook et ici ce lundi 11 janvier à 19h.

LIVE - Suivez le concert du Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté

Originellement prévu le 9 janvier à Micropolis Besançon, et le 10 janvier à l’Axone Montbéliard, le concert de Nouvel An de l'Orchestre Victor Hugo de Franche-Comté sera néanmoins filmé et diffusé gratuitement :

sur le site et les pages facebook de France Bleu Belfort Montbéliard et de France Bleu Besançon dès le 11 janvier à 19h

sur la page Facebook de l'orchestre Victor Hugo et celles des médias partenaires lundi 11 janvier à 19h

sur les antennes de France Bleu Besançon, Belfort-Montbéliard et Auxerre samedi 16 janvier dans l’Happy Hour du Week-end (16h-19h)

sur France 3 Bourgogne Franche-Comté mercredi 3 février en deuxième partie de soirée.

Rendez-vous ce lundi 11 janvier à 19h

Au programme : Danzas Latinas

Un grand rendez-vous festif aux couleurs de l’Amérique latine, rythmé par les maracas et le marimba, avec un soliste enflammé comme tous les musiciens vénézuéliens issus d’El Sistema ! Continent d’une richesse infinie et théâtre des désordres du monde, l’Amérique latine inspire une musique à son image : d’une énergie folle, parfois teintée de tristesse profondément humaine, métissée et chaleureuse. Une musique qui nous entraînera de Rio à Buenos Aires, de Mexico à Caracas, avec celui que Maurice André désigna comme son successeur, l’extraordinaire Pacho Flores qui ne jouera pas moins de 7 trompettes différentes dans ce programme !

ARTURO MARQUEZ Danzón n°7

INOCENTE CARREÑO Margariteña

HEITOR VILLA LOBOS Aria de la Bachiana Brasileira n°5 - Arrangement d'Efrain Oscher pour orchestre à cordes et trompette

EFRAIN OSCHER Danzas Latinas, Concierto para trompeta

MOZART CAMARGO GUARNIERI Dança Brasileira

ASTOR PIAZZOLLA Les Quatre Saisons de Buenos Aires – l'Eté - Arrangement de Carlos Franzetti

PACHO FLORES Morocota, Vals Venezolano

PAQUITO D’RIVERA La Fleur de Cayenne - Arrangement de Pacho Flores

ARTURO MARQUEZ - Danzón n°2

Trompette : Pacho Flores - Direction : Jean-François Verdier