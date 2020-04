LIVE VIDEO - France Bleu Breizh Izel présente le Confi'stival, un concert à voir ce vendredi 10 avril à 21h

Suivez le concert hommage à Louise Ebrel, une des plus grandes chanteuses bretonnes qui nous a quitté le 30 mars dernier. Cette grande dame de la chanson de nos régions laisse derrière elle quantité de chansons, de disques et de souvenirs... Un concert 100% Solidaire

Un concert unique de chez eux pour VOUS chez vous à 21h

Une toute "Première et dernière édition" avec vos artistes de Bretagne qui joueront en LIVE Vidéo depuis chez eux pour VOUS pour un concert 100% Solidaire. Ils seront là avec vous ce soir :

En cette période de confinement, et alors que de nombreuses dates de concerts sont annulées, France Bleu continue de faire vivre la culture bretonne.

Les artistes bretons se mobilisent pour participer

à la Première et dernière édition du Confis’tival

Confi' Stival, un concert animé en direct par nos deux animateurs Baptiste Mebrouk, et Clément Soubigou, bretonnant-brezhoneger à France Bleu Breizh Izel

Ce Concert - Evénement organisé avec l'équipe de France Bleu Breizh Izel et la complicité de An Tour Tan est à suivre également sur nos deux pages Facebook : facebook.com/FranceBleuBzh et facebook.com/france.armorique

