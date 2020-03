Livres numériques, concerts filmés et visites virtuelles : restez connectés avec les artistes

Les bibliothèques et les médiathèques sont fermées, on s’organise chez soi. Pourquoi ne pas redécouvrir le plaisir de la lecture. Vous avez certainement dans le coin d’une étagère des livres qui dorment et ne demandent qu’à être réveillés. Faites le tour avec vos enfants et conseillez-leur un roman, une bande-dessinée, un polar ou un bel album photos qui vous a particulièrement marqué. Et organisez en fin de journée une séance de lecture collective. Rien qu’un quart d’heure par jour pour lire aux autres un passage inoubliable. C’est déjà très bien.

C’est l’occasion de redécouvrir L’Appel de la forêt et Croc-Blanc de Jack London, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Harry Potter, Le Petit Prince, Giono, Pagnol ou Camus…. et plein d’autres selon vos goûts.

Libraires du Sud

Une bonne partie de ces classiques sont téléchargeables gratuitement ou à petit prix sous forme de ebook sur le site librairesdusud.com, l’association des libraires indépendants de la région avec son prolongement national placedeslibraires.fr

On peut feuilleter leur version numérique sur une liseuse qui ressemble à une tablette ou tout simplement sur un ordinateur. Pensez aussi aux livres audio téléchargeables au format .mp3. Les enfants adorent.

Melody Gardot à Marseille

Encore un bon plan. Le festival Marseille Jazz des 5 Continents possède une chaîne Youtube où vous pouvez voir et revoir les temps forts des 20 dernières éditions avec la venue par exemple de Marcus Miller ou de Melody Gardot. Et pour l’intégralité de certains concerts, rendez-vous sur le site Arte Concert. On y trouve d’autres pépites comme le concert de Gilberto Gil aux Suds à Arles ou Le Requiem de Mozart revisité au dernier Festival d’Aix-en-Provence.

Et puis, n’oubliez pas le site de France Bleu Provence pour réécouter notamment les émissions L’AïoLive et Radio Libre dont les derniers invités étaient Soprano et IAM.

En cherchant sur les réseaux sociaux, regardez aussi les concerts à la maison qu’ont donné depuis ce week-end Chris Martin du groupe Coldplay sur #togetherAtHome, John Legend, Mathieu Chedid et Pierre Richard pour une récréation poétique ou Jean-Louis Aubert.

Dubuffet au Mucem

Enfin, plusieurs musées de la région proposent sur leur site Internet des visites virtuelles, notamment le musée Granet à Aix-en-Provence ou le Mucem à Marseille qui vous replonge dans l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe présentée en 2019. En se promenant d’espace en espace depuis votre ordinateur, vous reverrez les œuvres avec un carton explicatif.

Autant de bonnes raisons pour rester connectés avec les artistes.