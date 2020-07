Louane de retour avec "Donne-moi ton cœur" son nouveau single

Deux ans après la fin de sa tournée triomphale, Louane revient avec une nouvelle chanson très personnelle, comme un regard posé sur le succès qu'elle remporte depuis plus de cinq ans.

Louane a été découverte par le grand public en 2013 dans l'émission "The Voice : La plus belle voix" sur TF1, où elle parvient jusqu'en demi-finale. À seulement 16 ans, la timide jeune fille fera ensuite des début très prometteurs au cinéma avec son premier grand rôle dans "La Famille Bélier". Elle sera récompensée d'un César du meilleur espoir féminin. Suivra un premier album "Chambre 12" avec les tubes "Jour 1", "Avenir" ou encore "Maman". Classé numéro 1 des ventes en France pendant plus de douze semaines, il se vendra à plus d'un million d'exemplaires.

Après un deuxième album intitulé "Louane" et deux tournées des Zénith à guichets fermés, Louane au sommet de sa popularité, fera une petite pause régénérante et en profitera pour donner naissance à sa fille prénommée "Esmée", née pendant le confinement.

Louane, véritable touche-à-tout, à la fois auteur compositeur, musicienne et interprète, revient vous faire danser cet été avec "Donne-moi ton cœur", un titre à la production soignée dans lequel l'émotion ne se perd jamais. Le texte exprime sa réflexion entre sa vie d'avant succès et tout ce que l'artiste a pu vivre en quelques années à peine, avec la musique et le cinéma. Un résultat incontournable, à la fois nostalgique et empreint de reconnaissance et de fierté.​​​

Son 3ème album est attendu pour l’automne.

