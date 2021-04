Lucas Wolff : un mix entre solidarité et patrimoine

Mixer dans des lieux exceptionnels d'Occitanie, filmés avec des drônes par HBD Production, puis afficher le lien d'une cagnotte sur les vidéos : Voilà le défi que se sont lancés deux amis d'enfance toulousains. Lucas Wolff (de son vrai nom Lucas Palacios) est âgés 23 ans, DJ à Beauzelle, Toulouse (au Californication), Narbonne.... Gaëtan Hebraud , 24 ans, travaille au CHU de Toulouse et réalise les films avec un point d'honneur : la qualité. Le vidéaste de profession compte investir encore dans du matériel pour améliorer les images déjà incroyables. Ce lundi 12 avril 2021 à 9h10, ils sont les invités d'Alban Forlot dans "Côté Culture, Comptez sur Nous" sur France Bleu Occitanie.

Leur 1ère interview Copier

Au chômage technique depuis plus d'un an à cause de la crise sanitaire, Lucas et Gaëtan ressentent une certaine frustration. Dans l'incapacité de partager leurs passions en public, ils ont l'idée de ces vidéos-mix disponibles sur Youtube.

Je rêve de mixer au cœur du stade Ernest Wallon, symbole du Stade Toulousain, ou encore à la Cité de l'Espace de Toulouse, à la Cité de Carcassonne. On n'a pas de limite. Lucas Wolff.

Lauréats de la "Mission Jeunesse de la Haute-Garonne" (bourse Initi’active), Lucas et Gaëtan s'apprêtent à mixer au lac d'Ôo (31) ou pourquoi pas au château de Laréole (31). L'Occitanie devient leur terrain de jeu. Voici une vidéo en Ariège.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quand la culture vole au secours de la précarité étudiante

Un projet solidaire avec le Secours Populaire de Toulouse : #CultureNeverDies. Quand vous regardez ces vidéos musicales dans des lieux uniques, vous voyez passer un lien. Cliquez et faites un don en ligne. L'objectif est de récolter un maximum d'argent en faveur des étudiants en situation de précarité. France Bleu Occitanie, première radio à diffuser une interview des 2 jeunes toulousains, soutient pleinement cette action solidaire et spectaculaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le principal objectif est de nous rendre utile en récoltant des fonds en faveur des étudiants précaires grâce à nos vidéos. Mais il est aussi important de mettre en valeur notre patrimoine et territoire notamment grâce à des images filmées en drone. Gaëtan Hebraud.

L’objectif affiché est aussi de mettre en avant un patrimoine local et régional dont ils sont fiers. Si certains copient leur concept de proximité solidaire, ils reconnaissent également s'inspirer de ce que peuvent faire des DJ comme David Guetta. Châteaux, ponts, endroits insolites, n'hésitez pas à proposer des lieux de tournage. Vous pouvez suivre Lucas Wolff notamment sur Instagram et Soundcloud. Gaétan vous attend aussi sur Facebook.

Coulisses

Chaque jour de 9h à 9h30, France Bleu Occitanie soutient la culture. 91.8 FM à Toulouse.