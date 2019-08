Luxey : le festival Musicalarue fête ses 30 ans pendant trois jours

Luxey, France

Musicalarue ça commence ce jeudi, pour trois jours de fête ! Une programmation bien chargée cette année, pour le plus grand plaisir des festivaliers, puisque toutes les places ont déjà été vendues. Au programme, cette année, sur la grande scène des Sarmouneys :

Jeudi : 20h45, Trois Cafés gourmands / 23 heures, Orelsan / 1h15, Caravan Palace / 3h15, Marina P & Stand High patrol

: 20h45, Trois Cafés gourmands / 23 heures, Orelsan / 1h15, Caravan Palace / 3h15, Marina P & Stand High patrol Vendredi : 20h , Patti Smith / 21h45, Les Ogres de Barback / 23h30, Ska-P / 1h15, Skip the Use / 3h, Mattéo feat Foreign Beggars et Youthstar

: 20h , Patti Smith / 21h45, Les Ogres de Barback / 23h30, Ska-P / 1h15, Skip the Use / 3h, Mattéo feat Foreign Beggars et Youthstar Samedi : 21h30, Patrick Bruel / 23h45, Boulevard des Airs / 1h30, Deluxe / 3h15, Biga Ranx

Mais avec aussi de nombreux autres artistes :

Jeudi : OrelSan, Caravan Palace, Marina P & Stand High Patrol,Trois Cafés Gourmands, Jérémy Frerot, Debout sur le Zinc, Les Hurlements d'Léo + les Ogres de Barback & Invités présentent Famille Nombreuse, Puppetmastaz, The Hyènes VS Cali, Bumcello, 17 Hippies, Suzanne, Lénine Renaud, Rakoon, O'Sisters, Astaffort Mods, Calling Marian, Sans Additif, Sans Soucis, Santa Machete, Ziveli Orkestar

: OrelSan, Caravan Palace, Marina P & Stand High Patrol,Trois Cafés Gourmands, Jérémy Frerot, Debout sur le Zinc, Les Hurlements d'Léo + les Ogres de Barback & Invités présentent Famille Nombreuse, Puppetmastaz, The Hyènes VS Cali, Bumcello, 17 Hippies, Suzanne, Lénine Renaud, Rakoon, O'Sisters, Astaffort Mods, Calling Marian, Sans Additif, Sans Soucis, Santa Machete, Ziveli Orkestar Vendredi : Patti Smith, Ska-P, Skip the Use, Les Ogres de Barback, Matteo (Chinese Man) feat Foreign Beggars & Youthstar, Marcel et son Orchestre, Marcel Amont, HK "Et si on allait au bal !", Alexis HK, La Pietà,Sein, La P'tite Fumée, Houba, MPL, Lous Astiaous, So Lune, Titouan, Thé Vanille, Sans Additif, Sans Soucis, Santa Machete, Ziveli Orkestar

: Patti Smith, Ska-P, Skip the Use, Les Ogres de Barback, Matteo (Chinese Man) feat Foreign Beggars & Youthstar, Marcel et son Orchestre, Marcel Amont, HK "Et si on allait au bal !", Alexis HK, La Pietà,Sein, La P'tite Fumée, Houba, MPL, Lous Astiaous, So Lune, Titouan, Thé Vanille, Sans Additif, Sans Soucis, Santa Machete, Ziveli Orkestar Samedi : Patrick Bruel, Hocus Pocus, Boulevard des airs, Deluxe, Mass Hysteria, Biga*Ranx, Wally - Le projet Derli, Collectif 13, Mouss & Hakim (Zebda) feat Gari (Massilia Soundsystem) & Dj Kayalik, Didier Super et son groupe Discount, Gambeat (Radio Bemba Soundsystem), Guérilla Poubelle, Oré, Blackbird Hill, Aft'Hair, Houba,Lombre, Matéo Langlois, Silly Boy Blue, Josem + Invités, Sans Soucis, Santa Machete, Ziveli Orkestar

à lire aussi Patti Smith complète l'affiche du 30e festival Musicalarue dans les Landes

à lire aussi Landes : Boulevard des airs à l'affiche du 30e festival Musicalarue

à lire aussi Landes : Jérémy Frérot sera lui aussi au 30e festival Musicalarue

Cette année, le festival fête ses 30 ans

Durant toutes ces années, les festivaliers ont pu assister à des concerts historiques. On pense notamment à Joe Cocker, en 2013. Mais aussi à I AM en 2014, pilier du rap français, ou encore Bernard Lavilliers. Mais Musicalarue c'est aussi Pierre Perret, Maxime Le Forestier, Louis Bertignac, Louise Attaque, Michel Fugain, Véronique Sanson et bien d'autres... Au total, le festival a accueilli plus de 1000 artistes différents en 30 ans, depuis 1989.

Retour en musique sur 30 ans de festival

Retour en musique sur 30 ans de festival Copier

Retrouvez dimanche 17 Août, l'émission spéciale de France Bleu Gascogne, de 10h à 11h, avec Marie-Cécile Gardey, avec reportages, coulisses et interviews d'artistes.