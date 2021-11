Lynda Lemay en concert le 17/11 à Muret

J'ai presque douté que je pourrais remonter sur scène. En 30 ans de carrière, j'apprécie plus que jamais ces moments de partage.

Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… Le spectacle, truffé d’une majorité de chansons nouvelles, surprend par son audace. Dans son décor rappelant le conte merveilleux, piano, guitares, saxophone et accordéon se mélangent harmonieusement autour des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à son style particulier, Lynda se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant les cœurs et les idées. Avec la complicité de musiciens émérites, l’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois et mieux que jamais émouvoir et faire éclater de rire. Nul ne sait mieux qu’elle ouvrir la voix, tendre les mots et caresser les âmes. En 1996, c'est Charles Aznavour qui l'a découverte. Elle est l'invitée de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Culture, à 9h00.

L'interview Copier

Les concerts de Lynda Lemay dans le sud-ouest : le 16/11 au Théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot (47), le 17 novembre à 20h30 à la Salle Horizon Pyrénées de Muret (31), le 15 mai 2022 à Béziers (34). Lynda Lemay se souvient de l'hommage émouvant que des toulousains lui ont offert avec "Lynda et Alphonse" ou encore un concert à la Halle aux grains de Toulouse.