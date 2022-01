Lyon : The Weeknd annule son concert à la Halle Tony Garnier

Déception pour les fans français de The Weeknd. La star canadienne a annoncé sur ses réseaux sociaux l'annulation de sa tournée française. Le chanteur des tubes "Save your tears", "Blindings Lights" ou encore "Moth To a flame" que vous découvrez actuellement sur France Bleu ne se produira donc pas à l'automne prochain à Bordeaux, Paris, Montpellier et Lyon.

Mais que les fans se rassurent ! A la place, The Weeknd annonce vouloir se produire dans des stades, et proposer un show plus grand. "En raison des contraintes des salles et de la demande pour plus de spectacles, je veux faire quelque chose de plus grand et spécial pour vous, qui nécessite des stades", indique-t-il sur ses réseaux sociaux.

Pour le moment, aucune date ni aucun lieu ne sont encore connus.

Si vous êtes en possession de places, vous pouvez d'ores-et-déjà vous faire rembourser dans votre point de vente habituel. La production fait savoir que ces billets ne seront pas valables pour les dates à venir.

Cependant, les détenteurs de billets de la tournée 2022 auront un accès prioritaire pour acheter des nouvelles places.