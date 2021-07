La 17ème édition du festival "Les Heures vagabondes" se poursuit ce vendredi à 21h à Civaux sur le parking poids-lourd avec le duo "MADA" formé par Margherita Davico, grande gagnante de "The Voice" et David Henry. Ils vous donne rendez-vous sur France Bleu Poitou dès 8h30 pour en parler.

MADA avec Marghe (The Voice) et David Henry en concert vendredi à Civaux

Ce vendredi soir à 21h00, vous avez rendez-vous pour un fabuleux concert avec le duo "MADA" formé par Margherita Davico et David Henry. Le duo vous attend sur le parking poids-lourd de Civaux route de la Croche. Ce concert se déroule à l'occasion du festival "Les Heures Vagabondes" organisé par le département de la Vienne en partenariat avec France Bleu Poitou: Festival qui se réinvente cette année en proposant depuis début juillet une programmation dédiée aux artistes locaux.

Informations pratiques

L'accès au concert gratuit est à partir de 18h30, il vous sera autorisé avec le pass sanitaire obligatoire (vaccin ou test négatif). La jauge est de 5000 personnes maximum et le masque est obligatoire. L'accès se fait sans réservation. Vous pourrez, sur le parking Poids lourd de Civaux, vous restaurer sur place.

"Les heures vagabondes": concert gratuit dans toute la Vienne © Radio France - Aurélie Garcia

On prend le ptit dej' avec MADA sur France Bleu Poitou

Ce vendredi 21 juillet, Margherita Davico, grande gagnante poitevine de l'émission "The Voice" et son complice David Henry seront les invités de la matinale de France Bleu Poitou. Pain au chocolat, croissant, café, tout est prêt pour prendre le petit-déjeuner de 8h35 à 9h00. C'est l'occasion pour le duo de nous préparer au concert de Civaux et de nous dévoiler leur actualité. Ce duo, formé avant l'aventure "The Voice" continue la route ensemble et nous promet de beaux projets... Les auditeurs de France Bleu Poitou sont attendus pour le ptit dej, le standard sera ouvert pour poser des questions en direct au duo au 05 49 60 20 20.