Made ìn Elsàss, le nouvel album du groupe Schnapps

Un an à peine après « Sex, Schnàpps & Rock’n’roll », le groupe Schnapps vous présente son nouvel album : Made in Elsass.

Un an après « Sex, Schnàpps & Rock’n’roll », son premier CD sorti il y a seulement un an, le groupe rock alsaco-rigolo d’Alsace du Nord Schnàpps publie son deuxième album avec pas moins de 13 chansons originales et inédites.

C’est Made in Elsàss, un son très rock bourré d’énergie. C’est du moderne, drôle, parfois grinçant. Tout l’album nous parle de l’Alsace, avec des invités : Marcel Loeffler fait ainsi virevolter son accordéon dans une adaptation musclée du classique alsacien : Elsàsslìed, Vincent Bidal rejoint le groupe sur le slow rock : Dü bìsch wie Konfitür, Serge Rieger a écrit le texte sympathiquement moqueur de Ich brüch e Misenplis et Les Assoiffés donnent de la voix sur Gìb Gùmmi…

Made ìn Elsàss, le nouvel album de Schnapps, 100% rock, 100% Elsàss. Pour toutes infos et commandes, rendez-vous sur www.schnapps.fr