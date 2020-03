Maëlle interprète Toutes les machines ont un cœur dans son salon

En exclusivité pour France Bleu, Maëlle interprète "Toutes les machines ont un cœur" en piano-voix dans son salon.

La jeune chanteuse Maëlle, originaire de Bourgogne, a été révélée par l'émission de TF1 The Voice - saison 7, qu'elle a remportée en 2018 à l'âge de 17 ans. Pour la réalisation de son premier album sobrement intitulé Maëlle, elle s'est entourée d'une équipe de premier choix : Calogero et Zazie ! Son premier single Toutes les machines ont un coeur est un succès immédiat auprès du public et des auditeurs de France Bleu. En 2020, elle confirme sa popularité grandissante en rejoignant la troupe des Enfoirés et est nommée aux Victoires de la musique, dans la catégorie Album révélation.

Confinée chez elle à Tournus (Saône-et-Loire), Maëlle interprète son premier single dans un émouvant piano-voix, une version épurée qui met en lumière la puissance vocale et toute la sensibilité de la jeune artiste.

Un talent à suivre de près !