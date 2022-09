Malgré l'inflation et ses charges en hausse, Brive Festival n'augmentera pas le prix de ses billets

"Sans doute la plus belle des éditions" C'est Stéphane Canarias, son directeur lui-même qui le dit. Brive Festival a attiré cette année 35 000 visiteurs en 4 jours. C'est un tout petit peu moins qu'en 2019 mais c'est un beau succès comparé à de nombreux festivals qui cet été post-covid ont bu la tasse. Une enquête de satisfaction a même été réalisée qui montre que le festival fidélise de plus en plus ses festivaliers avec un taux de satisfaction très élevé. 89 % d'entre eux disent même qu'ils veulent revenir.

Des facilités de paiement

Une dynamique que la direction du festival ne souhaite pas briser. C'est ainsi que la décision a d'ores et déjà été prise. Malgré la hausse de ses charges Brive Festival n'augmentera pas le prix de ses entrées en 2023. "Une augmentation du prix serait suicidaire" souligne Stéphane Canarias. La direction du festival mise aussi sur des facilités de paiement, en trois fois sans frais notamment, pour permettre à tous de venir l'été prochain. Des offres coup de poing en série limitée sont également proposées, comme le pass 4 soirs à 120 euros.

Des artistes plébiscités pour revenir

La programmation évidemment arrive en tête des motifs de satisfaction. Et quand l'enquête demande quels artistes ils aimeraient revoir les festivaliers brivistes citent souvent les mêmes, voire ceux qu'ils ont pourtant vus cet été. Ce qui ne laisse pas de surprendre Stéphane Canarias : "On nous dit parfois "lui est déjà venu 2 ou 3 fois" et en même temps quand on sonde les festivaliers ils veulent revoir ces artistes-là". L'exemple c'est Julien Doré qui est déjà venu 4 fois, dont cet été 2022, et qui a fait le plus carton plein de fans de cette édition, et qui est dans l'étude largement cité parmi les artistes attendus de nouveau. La programmation 2023 sera dévoilée fin novembre.

Moins d'attente et plus de parkings

En attendant la direction de Brive Festival épluche soigneusement l'étude de satisfaction pour voir où des choses doivent être améliorées. La décision est déjà prise notamment d'augmenter le nombre d'animations au sein du village du festival notamment durant les changements d'artistes lors des concerts. La direction travaille aussi à diminuer le temps d'attente pour acheter une boisson ou un sandwich. Idem pour le temps d'attente aux toilettes. Le gros travail de réflexion est sur le stationnement aux abords du site des Trois-Provinces, point noir largement cité dans l'étude.